Финляндия отмечает День независимости – магазины и музеи закрыты, националисты готовят демонстрации

Финляндия 6 декабря отмечает 101 год своей независимости. Сегодня в Суоми вспоминают жертв войны, на улицах развеваются национальные флаги.

В этот день транпорт ходит по расписанию выходного дня. На движение также повлияют и многочисленные демонстрации, ставшие уже традиционными в День независимости в финской столице. Свои марши организуют студенты, ультраправые.организации и антифашисты.

Закрыты все госучреждения, банки, большинство почтовых отделений, торговых центров и магазинов. Продуктовые магазины работают, но график может быть укороченным. Несмотря на праздник, посетителей ждут приграничные супермаркеты Laplandia и Rajamarket. Открыты некоторые музеи, в частности, Художественный музей Ateneum (с 10.00 до 17.00) и Музей современного искусства Kiasma (с 10.00 до 17.00).

Для стороннего празднование Дня независимости Финляндии выглядит странноватым. Утром поднимают флаги и идут возлагать венки павшим – в основном, в Зимней войне 1939-1940 и «войне-продолжении» 1940-1944. Потом дома зажигают поминальные бело-голубые свечи, пьют кофе с выпечкой и садятся смотреть по телевидению кинокартину «Неизвестный солдат», а вечером следят за трансляцией бала в Президентском дворце. Подробнее.