ГИБДД просит отложить введение номеров нового стандарта. Полиция уже закупила пластины старого образца

Госавтоинспекция (ГИБДД) предлагает отложить введение автомобильных номеров нового стандарта до лета 2019 года. Это связано с особенностями системы государственных закупок, пишет 6 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство внутренних дел.

С предложением ГИБДД обратилась в Росстандарт, там подтвердили, что рассматривают такую возможность.

Новый ГОСТ вступает в силу с 1 января. Согласно правилам, в России появится десять новых типов регистрационных знаков, в том числе для мотоциклов и мопедов, японских автомобилей с правым рулем, американских автомобилей, ретро- и спорткаров.

Как пишет издание, Госавтоинспекция предлагает перенести срок на 4 августа, чтобы избежать «возможных необоснованных расходов федерального бюджета». Полиция закупает номера, бланки прав на несколько месяцев вперед. Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД еще осенью заключил контракты на поставку номеров образца 1993 года и пока не может заказывать госзнаки, изготовленные по ГОСТу, не вступившему в силу.

4 августа 2019 года вступит в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств, который освободит ГИБДД от выдачи пластины с номером, подразделения будут назначать только сочетание букв и цифр.