Самолет-заправщик и истребитель США разбились над морем у Японии. Шестеро морпехов пропали без вести

Два воздушных судна Корпуса морской пехоты США потерпели крушение над морем во время заправки недалеко от японского побережья, объявлена поисковая операция. Об этом 6 декабря сообщает РБК со ссылкой на NBC и Reuters.

Речь идет о самолете-заправщике KC-130 и истребителе-бомбардировщике F/A 18. На борту обоих самолетов находились семь человек.

Позднее Корпус морской пехоты США сообщил в Twitter, что крушение самолетов произошло около 2:00 по местному времени. «Обстоятельства аварии в данный момент расследуются», — говорится в сообщении.

По данным NBC, на борту KC-130 находились пятеро морпехов, двое на борту F/A 18. Оба самолета взлетели с авиабазы в Ивакуни.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что пока что неизвестно, как произошла авария, но никто не подозревает экипажи в намеренном нарушении правил безопасности.

Около 9:00 по местному времени спасателям удалось найти одного морпеха, об этом сообщает NBC со ссылкой на японскую береговую охрану. Позднее информацию подтвердил Корпус морской пехоты США. «Один из членов экипажа осматривается медиками на авиабазе в Ивакуни. Поиски остальных шестерых морпехов продолжаются», — говорится в сообщении в Twitter.