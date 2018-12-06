Создатель Angry Birds Петер Вестербака ищет партнёров в России для суперскоростного поезда Петербург – Хельсинки

Финский предприниматель Петер Вестербака, основатель самого крупного в Европе технологического фестиваля Slush, бывший директор по развитию компании Rovio и один из создателей игры Angry Birds, видит подводный железнодорожный туннель между Хельсинки и Таллином и суперскоростной поезд из финской столицы до Петербурга. Он считает, что это могут быть два параллельных проекта, причем начать реализацию второго реально до 2024 года. Об этом он рассказал «Фонтанке» на полях фестиваля Slush.

«Я работаю над проектом туннеля между Хельсинки и Таллином, а также над созданием быстрого железнодорожного сообщения между Хельсинки и Петербургом. Планируется, что время в пути займёт один час двадцать две минуты, а между Хельсинки и Таллином – 20 минут, то есть Хельсинки будет точкой притяжения для всего [Балтийского региона]. И мы готовы предпринимать следующие шаги в этом направлении. Сейчас мы ведём переговоры с потенциальными российскими партнёрами», – сказал Вестербака, но с какими – не уточнил.

На днях его компания FinEst Bay Area Development Oy, которая разрабатывает и продвигает проект туннеля, стоимость которого оценивается в 15 млрд евро, получила инвестиции в размере 100 млн евро от Дубайской строительной корпорации ARJ Holding LLC.

«Сейчас мы занимаемся более детальным планированием, чтобы получить все необходимые лицензии. Если мы будем придерживаться графика, то запустим первый поезд 24 декабря 2024 года. И, конечно, мы очень заинтересованы в расширении до России, чтобы сделать Хельсинки и Санкт-Петербург ещё ближе друг к другу. Мы можем делать проект суперскоростного железнодорожного сообщения параллельно с туннелем, не дожидаясь окончания его строительства», – уверен Вестербака.

Европейская версия американского издания Politico недавно внесла Петера Вестербаку в список людей, которые в следующем году наиболее сильно повлияют на будущее Европы – финн попал на четвертое место в категории «мечтатели» из-за своего амбициозного плана построить 15-миллиардный туннель на деньги частных инвесторов. Ранее он заявлял, что намерен искать финансирование в Китае.

Существует и финляндско-эстонский проект туннеля FinEst, который на государственном уровне поддерживают обе стороны. На последней встрече министры транспорта Финляндии и Эстонии подчеркнули приоритетность проекта и договорились о совместном его продвижении. Уже сделаны предварительные расчёты, потребуется государственное и частное финансирование, а также деньги из бюджета ЕС. Именно возможность выделения Евросоюзом необходимой суммы и подвергает сомнению Вестербака – в 2009 году ЕС уже отказал.

Крупнейший в Европе форум технологий и инноваций Slush прошёл в Хельсинки 4-5 декабря и собрал около 20 тыс. участников, 2600 стартапов, 1500 инвесторов. Около 60 компаний приехали из России, 20 – из Петербурга.

Вестербака как один из основателей фестиваля высоко оценил российские молодые компании: «Мне кажется, город уделяет неплохое внимание стартапам, в Петербурге хорошие университеты с фантастическими талантами в области математики. В России очень много достойных молодых предпринимателей, стартапов, которые делают интересные вещи. При этом уровень взаимодействия российских и финских стартапов на хорошем уровне, но мы, кончено, могли бы его улучшить». Вестербака также обратил внимание на интерес к сотрудничеству с Финляндией у Казани. На открытии фестиваля присутствовал президент Республики Рустам Минниханов.