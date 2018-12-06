Американские инженеры научили робота общаться с растениями. Теперь горшок с цветком сам двигается к свету

Беспилотный горшок, который умеет подвозить цветок к источнику света, создали разработчики Массачусетского технологического института. Управляет устройством само растение.

Как пишет 5 декабря «N+1», инженеры Харпреет Сарин и Пэтти Мас создали небольшого робота в виде двухколесной платформы, на верхней части которой закреплен горшок для растения. Особенность разработки заключается в способе управления движением.

Устройство считывает биоэлектрохимические сигналы от самого растения. Для этого установлены две пары электродов. В каждой паре один электродов соединен с землей, а второй с листом или стволом. В результате, после возникновения резкого внешнего импульса — такого, как включение лампы неподалеку, — робот регистрирует возникающий ток и едет к источнику света.