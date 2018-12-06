Сын Солженицына разместил на здании Большого театра «Последний адрес» репрессированной. В Петербурге такие таблички признаны незаконными

Знак общественной инициативы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий «Последний адрес» появился в Москве на здании Большого театра. Его разместил сын Александра Солженицына Игнат. Театр согласовал табличку без бюрократии. Петербургские власти считают их незаконными.

Об участии Игната Солженицына в акции сообщил вечером 5 декабря на странице в Facebook председатель правления фонда «Последний адрес» Сергей Пархоменко. Табличку разместили на фасаде 17-го дома по улице Никольская. Здесь жила уроженка Латвии Альвина Петерсон. В 1938 году ее арестовали по «латышскому делу», обвинив в национализме и пропаганде фашизма, и расстреляли. Реабилитировали в 1989-м.

На Никольской, 17 расположена Камерная сцена Большого театра. К 100-летию Александра Солженицына здесь через два дня состоится премьера оперы «Один день Ивана Денисовича». Игнат Солженицын выступает дирижером-постановщиком. Табличку он разместил в день генеральной репетиции.

«Отдельно — спасибо дирекции Большого Театра, быстро и без долгих согласований принявшей решение об установке знака», – написал Пархоменко.

В Петербурге таблички памяти репрессированных ленинградцев властями не приветствуются. Они объявлены вне закона, о чем стало известно 5 декабря из письма комитета по градостроительству и архитектуре.

«Принимая во внимание отсутствие утвержденных требований к внешнему виду и размещению мемориальных табличек, их установка на фасадах зданий в настоящее время не соответствует требованиям действующего законодательства и, по мнению комитета, нецелесообразна», – говорится в документе.

Знаки на последние прижизненные адреса жертв политических репрессий размещают в российских городах с 2015 года. Знак «Последнего адреса» разработан на основе проекта архитектора Александра Бродского. Это пластина из нержавеющей стали размером 11 на 19 сантиметров.

Основной источник сведений для мемориальных знаков — база данных общества «Мемориал». Она содержит упоминания о почти трех миллионах гражданах СССР, подвергшихся политическим репрессиям.