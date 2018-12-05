СБУ допросила 12 украинских священников по делу о госизмене. В УПЦ считают выдвинутые обвинения надуманными

Двенадцать священнослужителей из Ровенской и Сарненской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) допросили сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 5 декабря сообщает издание LIGA.net.

«Сегодня были вызваны 12 священников в качестве свидетелей в открытом уголовном производстве, которое расследуют следователи СБУ в Ровненской области», — цитирует издание представительницу СБУ Инну Илючок.

В УПЦ МП посчитали беспочвенными обвинения в адрес священнослужителей, пишут РИА «Новости».

«Вешаются совсем надуманные ярлыки, выискиваются люди второго сорта. Нас пытаются выставить не патриотами, говорят, что мы не любим Украину, что нам нужно куда-то ехать. На самом деле мы любим своё государство и отстаиваем его интересы. Но вместе с тем, у нас нерушимая православная позиция», — отметили в УПЦ.

Напомним, СБУ нашла «разжигающие религиозную вражду» материалы у представителей УПЦ. Этому предшествовали обыски и допросы десятков священников в разных областях страны.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась участвовать в объединительном соборе 15 декабря по созданию автокефальной церкви. О том, что он состоится именно в этот день, объявил президент Украины Пётр Порошенко в Twitter.