В Челябинской области мэрия будет до весны охранять медведя, который впал в спячку в городе

В закрытом городе Снежинск Челябинской области 5 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям местной администрации решала судьбу медведя, который забрел на территорию муниципалитета. Об этом пишет Znak.com.

По данным издания, медведь несколько дней бродил в окрестностях города, а спать на зиму он решил залечь рядом с местной котельной, в двух километрах от дороги. На видео, которое опубликовано в Интернете, видно, что место довольно глухое, однако находится оно недалеко от жилых домов.

«Медведь был не агрессивен, он искал место для спячки и в итоге нашел его. Во время комиссии по ЧС было решено, что мэрия станет охранять зверя до весны. Вокруг берлоги расставят фотоловушки от охотников и информационные стенды, что здесь спит медведь. Кроме того, территорию будут патрулировать егеря», – рассказал начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Весной для медведя сделают коридор, чтобы он ушел в лес.