Французский парламент после массовых протестов утвердил мораторий на повышение налогов на топливо

Национальное собрание Франции одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Об этом 5 декабря пишет «Коммерсантъ».

Поддержали законопроект 358 депутатов, против проголосовали 194. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей.

Напомним, решение о моратории французские власти приняли после массовых протестов, которые охватили всю страну в ноябре. Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные и в целом политикой правительства. В ходе акций протеста на улицах Парижа строили баррикады, а власти допускали введение чрезвычайного положения в стране. Мэрия французской столицы оценила ущерб от беспорядков в 3-4 млн евро.