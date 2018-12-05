В центре Петербурга похолодало в 56 домах. Тепло обещают вернуть к утру

Жители Центрального района Петербурга вынуждены засыпать в прохладных квартирах. Из-за прохудившейся трубы в домах остывают батареи.

Как рассказали «Фонтанке» читатели 5 декабря, коммунальная авария произошла у 20-го дома на улице Восстания.

По информации компании «Теплосеть Петербурга», течь дала труба диаметром 400 мм. В зону аварии попали 56 домов. Как уверяют энергетики, тепло в квартиры поступает по пониженным параметрам, горячая вода — в штатном режиме. Впрочем, практика показывает, что «пониженный режим» от полного отключения тепла отличается несильно.

Завершить ремонт планируется к 5.30 утра 6 декабря.

Сегодня в Невском районе прохудился трубопровод диаметром 1000 мм. Авария оставила без тепла 485 домов.