«Бросил вызов чрезмерным морским претензиям России». Американский эсминец подошел к Владивостоку в рамках операции «Свободная навигация»

Американский эсминец USS McCampbell 5 декабря проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

Она уточнила, что эсминец подобным жестом «бросил вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоял права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации».

В Вашингтоне считают, что Россия претендует на водные территории, которые превышают 12 миль от побережья, установленные международным правом. Маневр эсминца в ВМС США назвали операцией «Свободная навигация».

«Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», – заявила представитель ВМС СГА Рэйчер Макмарр.

Отметим, залив Петра Великого в Японском море омывает остров Русский и Владивосток. В этом регионе базируется Тихоокеанский флот ВМФ России.