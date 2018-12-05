Автор идеи подрыва Казанского собора и хранитель взрывчатки не признал вину. Суд отправил его в колонию на 3,5 года

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор фигуранту дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Фирузу Калавурову. В ходе процесса установлено, что именно Калавуров придумал место для атаки. Сам он вину не признал.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 5 декабря, Калавурова признали виновным по двум статьям 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ) и 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении).

Суд установил, что впервые фигуранты обсудили возможный теракт в Петербурге 10 октября 2017 года на станции метро «Садовая» после молитвы в мечети. Евгений Ефимов сообщил, что собирается напасть на граждан с ножом. Калавуров и Алисхан Эсмурзиев не согласились и заявили, что целью должны стать военные или полиция, идеально — самоподрыв в расположении ОМОН.

В октябре 2017 года во время прогулки мимо Смоленского сквера Калавуров предложил Ефимову взорвать церковь. Позже, когда приятели оказались у Казанского собора, обвиняемый увидел новую цель и обозначил её как приоритетную.

Через месяц, 8 ноября, Ефимов поделился с товарищами новостями — «неустановленное лицо» (в материалах «Фонтанки» звучало имя куратора – Хаши Джаши) одобрило идею подрыва Казанского собора, 1 декабря детали теракта обсуждались вновь, в кафе «Шашлычная Халяль».

«В середине ноября 2017 года Ефимов проводил разведку на Дворцовой площади и производил фотографирование местности, взяв с собой Калавурова. В ходе фотографирования у Ефимова сел телефон, и он воспользовался телефоном Калавурова, сфотографировав виды Дворцовой площади и арки Генштаба. Затем Калавуров через мессенджер «Телеграм» переслал фото Ефимову, после чего удалил их», — рассказали в суде.

Дома у Калавурова нашли тротил и отрезок огнепроводного шнура. Мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3.5 года в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд признал психически нездоровым другого фигуранта дела о подготовке взрыва Казанского собора. Антона Кобеца отправили на принудительное лечение. Также суд смягчил приговор Омаргаджиеву, промолчавшему о подготовке теракта.