Бывшего главу Волоколамска подозревают в хищениях при благоустройстве. Сейчас он работает в другом районе Подмосковья

ФСБ обыскивает администрацию Волоколамского района Московской области. Как пишет 5 декабря РБК, бывшего главу Волоколамска Андрея Вихарева подозревают в хищении бюджетных средств.

Вихарев якобы заключал контракты на благоустройство на общую сумму более 500 млн рублей с компаниями, которые были с ним аффилированы. Как рассказал источник РБК, в администрации Волоколамска опечатаны отделы закупок и кадров, а также бухгалтерия. Новый глава администрации Михаил Сылка отказался от комментариев.

Отметим, Андрей Вихарев руководил районом недолго — с марта по октябрь 2018 года. Сейчас он стал исполняющим обязанности главы городского округа Истра — тоже в Подмосковье.

Напомним, Волоколамск прославился на всю страну из-за конфликта между местными жителями и властями из-за ситуации вокруг мусорного полигона «Ядрово». На нем произошел выброс газа, после которого за медицинской помощью обратились более 50 детей. На этом фоне происходили массовые протесты, как раз после них в Волоколамск и назначили Вихарева.