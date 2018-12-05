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Общество
05.12.2018 22:09
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«Спасите наших детей от Следственного комитета». Родители учеников 204-й школы Петербурга обратились к Владимиру Путину

Родители учеников школы № 204 Центрального района Петербурга написали президенту в желании отстоять здание на Миллионой улице. Они встревожены информацией о возможной его передаче Следственному комитету.

Как следует из опубликованной 5 декабря петиции на сайте change.org, здание планируется передать ведомству Александра Бастрыкина для размещения Кадетского корпуса СКР.

«Просим спасти наших детей от расформирования школы и передачи здания Кадетскому корпусу», – говорится в петиции. За день она собрала 1100 подписчиков.

204-я — первая в Петербурге школа с углубленным изучением финского языка, его преподают четверть века. Кадеты СКР заселились сюда год назад на время капитального ремонта корпусов на набережной Мойки, 96. Он затягивается. Первоначальный контракт на 107 млн рублей с инвестиционной строительной компанией «НКС», заключенный в 2017 году, расторгнут досрочно. Подрядчику выплачены 82 млн рублей.

В сентябре 2018-го Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета заключил новый контракт на капремонт, стоимостью 171 млн рублей. Победителем аукциона признана компания «Лентехстрой». Она должна выполнить работы до 25 декабря 2018 года, на данный момент ей фактически выплачено чуть  более половины суммы — 89 млн.

Слухи о расформировании школы появились накануне символической даты. 6 декабря Финляндия отмечает 101-ю годовщину независимости.

В комитете образования Петербурга информацию о выселении учеников «Фонтанке» не подтвердили: «Вопрос о передаче здания школы № 204 в чью-либо собственность на повестке дня не стоит, успешно работающее учреждение не планируется закрывать или преобразовывать, – говорит представитель комитета Даниил Борисов. – На обсуждение правительства такие предложения не выносились. Школа продолжает работать в обычном режиме в своем здании. В ней учатся 315 детей. Кадетский корпус занимает неиспользуемые помещения».

Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко в ответ на запрос «Фонтанки» опубликовала информацию на ведомственном сайте: «Действительно, между школой и кадетским корпусом был заключен договор о размещении на свободных площадях нескольких кадетских классов на время ремонта. Временное нахождение кадетов никак не влияет на школьный учебный процесс. После завершения ремонта они вернутся в здание кадетского корпуса Следственного комитета на набережной реки Мойки. Слухи о якобы передаче здания школы недостоверны».


© Фонтанка.Ру

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