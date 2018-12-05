На месте Кронштадтского морского завода построят выставочный комплекс

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена отдать принадлежащий ей Кронштадтский морской завод под создание выставочного комплекса, где будет проходить Международный военно-морской салон. Об этом решении глава ОСК Алексей Рахманов объявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая днем 5 декабря прошла в Петербурге, следует из новости, опубликованной «Интерфаксом».

«Что касается Кронштадтского морского завода. Мы, безусловно, еще раз рассмотрим все возможности для того, чтобы его интегрировать и в "большие тематики", поскольку создание здесь площадки для военно-морского салона, наверное, все-таки, должно перерасти в создание еще одного выставочного центра в Петербурге с выходом к воде», — цитирует издание Алексея Рахманова.

Что при этом будет с заводом, он не пояснил. По мнению Рахманова, в Кронштадте нет смысла строить площадку только под военно-морской салон, но было бы хорошо построить «широкий культурно-выставочный центр с акцентом на военно-морскую деятельность». Этот центр должен стать дополнением «к тому, что построено в Шушарах и рядом с Пулково», сказал он, не уточнив, что он имеет в виду. Сравнительно недалеко от аэропорта Пулково и от Шушар находится построенный несколько лет назад выставочный комплекс «Экспофорум», где в 2016 году впервые прошел Петербургский международный экономический форум.

«ОСК — крупный подрядчик Минобороны. Он строит для нас флот, ведет перспективные разработки. Рассчитываем, что здесь, в Кронштадте, будет серьезная составляющая судостроения», — сказал Шойгу.

Каким образом предлагается сохранить в Кронштадте судостроение и одновременно построить выставочный комплекс, не уточняется. На территории Кронштадтского морского завода может быть либо судостроительное предприятие (как сейчас), либо выставочный комплекс. На других площадках Кронштадта, где ранее собирались строить выставочный комплекс, ничего не сдвинулось с места, писала «Фонтанка».

Несколько дней назад руководство Кронштадтского морского завода сообщало «Фонтанке», что не располагает никакими данными о возможных планах задействовать его территорию для проведения военно-морского салона или какой-либо выставочной деятельности. На предприятии тогда дали понять, что это невозможно, поскольку вся площадь задействована в производственном процессе.

Помимо выставочного комплекса, в Кронштадте хотят создать учебно-научную базу ВМФ. Работы должны начаться в 2019 году, заявил 5 декабря главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев. Об этой идее «Фонтанка» подробно писала ранее.