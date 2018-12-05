Центризбирком собирается воздвигнуть памятник своим сотрудникам. Они сами на него и скинутся

Центризбирком хочет создать первый в России памятник члену избирательной комиссии. Как пишет 5 декабря РБК, финансировать проект будут члены ЦИК и председатели региональных комиссий — им предложили скинуться по 35 тысяч рублей.

По данным издания, макет памятника представили еще в конце октября, на праздновании 25-летия избирательной системы. Автором идеи якобы выступил член ЦИК Александр Кинев. Он сам не подтвердил и не опроверг эту информацию.

В письме одного из председателей региональных избиркомов сообщается, что идею поддержали все члены ЦИК, стоимость монумента оценивается в 3,5 млн рублей. Скульптором может выступить глава амурской избирательной комиссии Николай Неведомский, он же контролирует сбор средств. Членам ЦИК и всем председателям избиркомов предложили внести по 35 тыс. рублей.

В пресс-службе ЦИК заявили, что обсуждали подобный памятник, однако уточнили, что окончательное решение пока не принято. Якобы предложенный вариант глава ЦИК Элла Памфилова не поддержала. На макете Неведомского председателей УИК и некая девушка высыпают бюллетени из урны.

Источники РБК рассказали, что не все члены ЦИК рады идее расстаться с 35 тыс. рублями, да и сам памятник якобы не всем по душе. На совещании, по словам собеседников издания, высказывались опасения, что монумент станет местом для пикетов и акций протеста. «Некоторые [члены ЦИК] считают, что люди будут называть памятник памятником фальсификаторам выборов», – сказал источник РБК. До этого в качестве места установки обсуждался центр Москвы.