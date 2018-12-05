«Не с точки зрения запретить». Глава Роскомнадзора предложил ввести возрастную маркировку «от 1 до 3 лет»

Разработать критерии для маркировки информации для детей в возрасте от одного года до трех лет предложил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования 5 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Жарова, дети являются потребителями медийного контента «практически с грудного возраста», часть цифровых продуктов используется при обучении.

«Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью», — цитирует Жарова «Медуза» со ссылкой на РИА «Новости».

Норма о возрастных маркировках информации действует в России с 2012 года. Классификация включает в себя пять градаций: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.