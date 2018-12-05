Спикер ЗакСа Макаров: обмен котельных ГУП ТЭК на активы «Теплосети Санкт-Петербурга» стал бы аферой века

Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров призвал не обменивать активы «Теплосети Санкт-Петербурга» на имущество ГУП ТЭК. Он настаивает, что компания должна быть передана городу за совершенно других условиях.

«Я всегда говорил, что «Теплосеть» должна быть передана городу не дороже 1 рубля, – заявил Макаров журналистам 6 декабря. – Никакой абсолютно передачи 270 котельных за то, чтобы изношенные проржавевшие трубы «Теплосети» передать городу, конечно, быть не может. Я считаю, что это было бы аферой века. Поэтому я не думаю, что правительство на это пошло или рискнуло, как предлагают отдельные деятели из Газпрома».

Напомним, в апреле ГУП ТЭК сообщил, что готов расстаться со своими источниками энергии, если будет принято решение о создании единой теплосетевой организации.

«Если реформа теплоэнергетики Санкт-Петербурга будет развиваться по сценарию, который мы сейчас обсуждаем, то «держаться» за свои теплоисточники предприятие не будет, – заявил тогда заместитель гендиректора по правовым и корпоративным вопросам предприятия Даниил Карпин. – Например, часть источников может быть обменена на тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Идея создания единой теплосетевой организации в собственности города обсуждается не первый год. Для этого Смольному надо выкупить «Теплосеть Санкт-Петербурга», на долю которой приходится обслуживание более 40% города. Администрация неоднократно пеняла «Теплосети» на износ труб и на небольшой размер инвестпрограммы. В октябре 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер договорились о выделении городского финансирования на реконструкцию труб «Теплосети». В целом в ближайшие три года планируется направить на данные работы до 9 млрд рублей, в 2019 году – 1,5 млрд рублей. При этом Смольный рассчитывает нарастить долю города в компании до 40%.