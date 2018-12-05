Жителей Невского района ожидает ночь в прохладных квартирах. Метровая труба лишила тепла почти 500 домов

Холодные батареи обнаружили в квартирах жители проспекта Ударников после рабочего дня 5 декабря. Жители дома 33 на этом проспекте в Красногвардейском районе, причиной похолодания стал ремонт трубы в Невском районе.

Как рассказали в «Теплосети Петербурга», 5 декабря при плановом объезде территории аварийная бригада заметила пробивающийся из-под земли пар у второго дома на проспекте Большевиков. Сотрудники зафиксировали дефект на подающем трубопроводе диаметром 1000 мм. Для предотвращения коммунального ЧП начали замену ненадежного участка сети. Ремонт отразится на 485 домах.

Тепло в квартиры будут подавать по пониженным параметрам, горячую воду горожанам обещали оставить в привычном режиме. Работы планируется завершить к 11 утра 6 декабря.