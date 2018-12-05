Семак и футболисты «Зенита» записали видео в поддержку Кокорина и Мамаева
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и игроки поддержали нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которых оставили под стражей в СИЗО до 8 февраля.
«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное – всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», – заявил Семак.
Обращение показали в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
«Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», – отметил Маркизио.
«Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам», – заявил Ерохин.
Слова поддержки высказали защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Юрий Жирков и Олег Шатов.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом, кроме футболистов, находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.