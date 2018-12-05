Семак и футболисты «Зенита» записали видео в поддержку Кокорина и Мамаева

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и игроки поддержали нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которых оставили под стражей в СИЗО до 8 февраля.

«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное – всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», – заявил Семак.

Обращение показали в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», – отметил Маркизио.

«Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам», – заявил Ерохин.

Слова поддержки высказали защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Юрий Жирков и Олег Шатов.