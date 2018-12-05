Шахматный конфликт между Израилем и Саудовской Аравией неожиданно решили в пользу Петербурга

Смольный поставлен перед фактом: всего за три недели Петербургу нужно подготовиться к проведению чемпионата мира по шахматам на 400 игроков. Невольным виновником форс-мажора мог стать Путин.

Евгений Степанов/Интерпресс

Год назад Саудовская Аравия подписала с Международной федерацией шахмат контракт до 2019 года на проведение чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам) и блицу с рекордным призовым фондом в 2 млн евро. В минувший вторник в новостные ленты ворвалась новость о том, что в 2018 году вопреки этому соглашению турнир пройдет в Петербурге. Городу не привыкать принимать крупнейшие международные соревнования, но в этот раз на подготовку осталось всего три недели. Уже 25 декабря в Северную столицу со всех концов земли съедутся более 400 шахматистов. И пусть для выявления сильнейшего им не нужны большие стадионы, но ситуация все равно непростая.

Почему произошла такая ситуация, можно только догадываться. Перечислим только факты.

В 2017 году ФИДЕ, президентом которой тогда еще был Кирсан Илюмжинов, заключила трехлетний договор с Саудовской Аравией на проведение чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу. Призовой фонд соревнований составил рекордные для шахмат 2 миллиона долларов.

Первый же турнир в 2017 году был омрачен чередой скандалов. Власти Саудовской Аравии не пустили в страну для участия в чемпионате мира израильских шахматистов. Отказ в выдаче виз объяснили отсутствием дипломатических отношений между странами. Под вопросом были также спортсмены из Катара и Ирана, но с ними проблему в последний момент получилось уладить.

Участников женской части соревнований заставили надеть абайю (длинное черное традиционное арабское платье с рукавами) и ходить под конвоем. В знак протеста турнир бойкотировали многие сильные шахматистки. Не приехала, например, двукратная действующая чемпионка мира по быстрым шахматам Анна Музычук.

«Несмотря на рекордный призовой фонд, я не буду играть в Эль-Рияде, что означает для меня потерю двух чемпионских титулов. Рисковать жизнью, носить абайю? У всего есть пределы, и головного платка мне в Иране хватило. Я буду отстаивать свои принципы и пропущу этот турнир, где за пять дней я предполагала заработать больше, чем за 12 турниров вместе взятых», – прокомментировала свое решение Анна Музычук.

Резко высказался о ситуации чемпион мира Магнус Карлсен. В интервью норвежскому телеканалу NRK он заявил, что в следующий раз вопрос с участием шахматистов Израиля должен быть решён. «А если нет, то и чемпионат не должен здесь проводиться», – подчеркнул Карлсен.

В августе 2018 года, когда вовсю шла предвыборная гонка за пост нового президента ФИДЕ, Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля попросил поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича. Из МИДа Израиля в израильскую шахматную федерацию было направленно письмо с соответствующей просьбой. Наличие такого письма подтвердил глава израильской шахматной федерации Моше Слав в интервью сайту Chess-News. В обмен российская сторона пообещала решить вопрос с допуском на чемпионат мира израильских спортсменов. Как известно, в октябре Дворкович все-таки выиграл выборы.

Совпадение или нет, но ровно через месяц на сайте ФИДЕ появилось сообщение о том, что чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Петербурге. Как решили дело с Саудовской Аравией (договор должен был действовать до 2019 года), история умалчивает.

Возможно, помогли хорошие личные отношения Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, которого президент РФ так горячо поприветствовал на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Как пояснял потом пресс-секретарь президента, Путин ранее никому из мировых лидеров не «давал пять».

Сюрприз для Смольного

О том, где именно будет проходить турнир в Петербурге, сегодня никто не знает.

В последний раз что-то подобное происходило в Северной столице в 2009 году, когда город принимал женский чемпионат Европы. Турнир проходил в Московском районе в Выставочном центре Северо-Запада РФ. Но участников тогда было вдвое меньше, чем ожидается сейчас. В Петербургской федерации шахмат признают — ситуация форс-мажорная.

– Разговоры такие ходили, но мы в них до самого последнего момента не верили, – рассказал «Фонтанке» технический директор петербургской федерации шахмат Сергей Ковалевский. – Все-таки до турнира осталось всего 20 дней. Нужно принять 400 человек. Но это решение принималось на самом высшем уровне. Наша федерация тут будет только в качестве подносчика снарядов: принести то, унести это. Нужно привезти инвентарь из Москвы, найти огромное помещение. Уже пошли письма в администрацию города, вице-губернатору Кириллову... Это серьезная головная боль. Но мы только рады, потому что раньше Петербургу столь серьезные соревнования не доставались. Главное – успеть подготовиться. Но для имиджа города и страны это знаковое мероприятие. По месту проведения решаем не мы. Этим занимается руководство города вместе с Российской шахматной федерацией и ФИДЕ (Международной шахматной федерацией. – Ред.). 400 шахматистов, плюс гости, плюс зрители – это нешуточное помещение. Таких еще и немного в городе.

Но власти города тоже оказались в замешательстве.

– Честно говоря, мне об этом сказали буквально часа три назад, – заявил по телефону Владимир Кириллов, вице-губернатор, курирующий спорт. – Я пока не готов комментировать ситуацию. Будем думать теперь, как это сделать... Для меня это стало сюрпризом. Тем более перед Новым годом. Тут столько проблем и других мероприятий... Со мной об этом даже никаких предварительных разговоров не было. Может, из-за того, что я был три дня к командировке в Ирландии, но губернатор бы мне об этом сказал.

В Российской шахматной федерации «Фонтанке» сообщили, что место проведения еще не определено, но это вряд ли будет Дворец спорта или стадион. Как сообщил источник, близкий к организации соревнований, один из вариантов – «Ленэкспо» на Васильевском острове.

Единственное, что известно точно, – на турнир приедет действующий чемпион мира по классическим шахматам и блицу Магнус Карлсен, а призовой фонд составит 1 млн долларов. И хотя это в два раза меньше, чем по предыдущему договору с Саудовской Аравией, шахматисты говорят, что этому только рады.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»