МИД Украины заговорил о ядерном оружии

Министерство иностранных дел Украины заявило, что «агрессия РФ» в Черном море может подтолкнуть страны, у которых нет ядерного оружия, к его разработке.

«Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения», — говорится в заявлении министерства, опубликованном 5 декабря.

МИД Украины напоминает, что страна отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, закрепленные Россией, США и Великобританией в Будапештском меморандуме. Согласно документу, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины.

«27 ноября 2018 министерство иностранных дел Украины на основании пункта 6 Меморандума обратилось к странам – подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины», — отмечается в сообщении.