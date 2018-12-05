18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 66.82р
75.71р
22:22 05.12.2018
Расширенный поиск

Общество
05.12.2018 19:31
Печать

МИД Украины заговорил о ядерном оружии

Министерство иностранных дел Украины заявило, что «агрессия РФ» в Черном море может подтолкнуть страны, у которых нет ядерного оружия, к его разработке.

«Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения», — говорится в заявлении министерства, опубликованном 5 декабря.

МИД Украины напоминает, что страна отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, закрепленные Россией, США и Великобританией в Будапештском меморандуме. Согласно документу, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины.

«27 ноября 2018 министерство иностранных дел Украины на основании пункта 6 Меморандума обратилось к странам – подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины», — отмечается в сообщении.

Справка:

25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Они не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование. В ходе инцидента российским пограничникам пришлось взять их штурмом. Корабли-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды Крыма арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту. 26 ноября Верховная рада Украины объявила в 10 пограничных с РФ и ПМР регионах страны военное положение сроком на 30 дней.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
05.12.2018 15:30

В Петербурге открылся монобрендовый магазин техники Xiaomi

Первая торговая точка под названием «Румиком» открылась в ТК «Озерки». Ассортимент насчитывает около 500 наименований смартфонов, гаджетов и товаров категории «умный дом» популярного китайского бренда.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.12.2018 17:00

Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.
ЗАО «Ленстройтрест»
04.12.2018 16:26

Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
04.12.2018 16:20

Квартиры комфорт-класса на набережной Невы за 50%

До конца декабря в «Петербургской Недвижимости» можно приобрести квартиры в новом жилом комплексе Pulse на Октябрьской набережной от Setl City с использованием беспроцентной рассрочки от застройщика до трех лет и первым взносом 50%*