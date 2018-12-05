Эллинг для «Северной верфи» на Корабельной улице за 6 млрд не будет построен в срок

Строительство эллинга для «Северной верфи» на Корабельной улице идет с отставанием от контрактных сроков и не закончится в феврале. Генподрядчик «Метрострой» утверждает, что проектная документация была некорректной, и готов справиться до конца 2019 года.

О результатах совещания в Смольном 5 декабря сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Директор департамента капитального строительства ОСК Валерий Юшманов сообщил, что пока забито менее 70% свай от запланированного количества, а фундамент готов лишь на 30%. Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров объяснил отставание тем, что площадка была изначально не подготовлена: в частности, не вынесены сети, не демонтированы старые стапельные конструкции; кроме того, остались замечания к проектной документации, выполненной АО «КБ ВиПС». Тем не менее «Метрострой» подтверждает заинтересованность в дальнейшей реализации проекта и в случае получения откорректированной проектной документации готов завершить все работы до конца 2019 г.

Игорь Албин предложил «Северной верфи» отработать альтернативные предложения по завершению строительства другими подрядчиками, а также провести дефектовку выполненных работ. Стороны должны за неделю выработать и согласовать план дальнейших действий.

«Между ОАО «Метрострой» и ПАО СЗ «Северная верфь», которое является заказчиком строительства нового эллинга, имеется полное взаимопонимание и контакт, – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. – Реализация проекта производится в рабочем порядке. Никаких предпосылок к действиям, к которым призывает вице-губернатор Албин, нет. ОАО «Метрострой»продолжит реализовать данный проект».

Напомним, «Метрострой» выиграл конкурс на строительство первой очереди судостроительного комплекса на 6 млрд в октябре 2016 года. В рамках нее должна появиться стапельная площадка с эллингом и административно-бытовыми зданиями. Срок окончания работ по контракту – февраль 2019 г.

Напомним, ранее в Смольном уже говорили о том, что намерены найти подрядчиков вместо «Метростроя» на сооружение объектов подземки. Компания обвиняет профильный комитет в медленной приемке и, соответственно, оплате работ, а КРТИ обвиняет «Метрострой» в распространении недостоверной информации.