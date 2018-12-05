Валерий Газзаев сожалеет о решении суда: Кокорин и Мамаев уже получили существенное наказание

Победитель Кубка УЕФА-2005 в качестве главного тренера ЦСКА – депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал решение суда продлить арест Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца.

«Сожалею о таком решении суда. Я ни в коем случае не оправдываю Кокорина и Мамаева. Они нарушили закон, с этим никто не спорит. Но они уже понесли существенное наказание. Существенное. Общественность их осудила. Это мощнейший удар по их репутации. К ним применили меру пресечения. Они уже два месяца провели в СИЗО. Никто их не оправдывает, но каждый человек имеет право на исправление своих ошибок», – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.