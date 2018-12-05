Мальчик попал под машину, выйдя из трамвая на Новочеркасском. «Горэлектротранс» просит поменять ПДД

СПб ГУП «Горэлектротранс» призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим при проезде трамвайных остановок, а пассажиров перед выходом на проезжую часть убедиться в отсутствии движущегося транспорта.

Если раньше автомобилисты были обязаны останавливаться перед задним бампером трамвая и трогаться с места только после закрытия дверей, то сейчас согласно ПДД от водителей требуется только предоставить приоритет пешеходу. Однако нарушение скоростного режима при проезде трамвайных остановок и незнание особенностей городских магистралей могут привести к трагичным последствиям, отмечается в сообщении предприятия 5 декабря.

Накануне, 4 декабря, на Новочеркасском проспекте (Красногвардейский район) при подобных обстоятельствах пострадал ребёнок. ДТП произошло в 15:40, когда в Петербурге уже начинает смеркаться. Автомобиль сбил 10-летнего мальчика, выходящего из первой двери трамвая на остановке «Улица Помяловского», где трамвайные пути совмещены с проезжей частью. Школьник попал в больницу.

Для привлечения дополнительного внимания водителей к процессу посадки-высадки пассажиров «Горэлектротранс» пять лет назад оборудовал весь подвижной состав информационными знаками «Внимание, пассажир!». Это жёлтый треугольник или красный квадрат с изображением пешехода на заднем стекле вагона. Знак начинает мигать при открытии дверей и подаёт сигнал автомобилистам, что в данный момент идёт посадка-высадка пассажиров.

Специалисты отмечают необходимость ужесточения пункта 14.6 ПДД. По их мнению, необходимо добавить норму, требующую от водителя стороннего транспорта остановиться, уступив дорогу пешеходам для посадки-высадки из вагона, и начинать движение только после закрытия дверей трамвая и выключения на нём аварийной световой сигнализации. Соответствующие предложения «Горэлектротранса», рассмотренные петербургской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, направлены в правительство РФ.