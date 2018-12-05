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Происшествия
05.12.2018 19:22
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Мальчик попал под машину, выйдя из трамвая на Новочеркасском. «Горэлектротранс» просит поменять ПДД

СПб ГУП «Горэлектротранс» призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим при проезде трамвайных остановок, а пассажиров перед выходом на проезжую часть убедиться в отсутствии движущегося транспорта.

Если раньше автомобилисты были обязаны останавливаться перед задним бампером трамвая и трогаться с места только после закрытия дверей, то сейчас согласно ПДД от водителей требуется только предоставить приоритет пешеходу. Однако нарушение скоростного режима при проезде трамвайных остановок и незнание особенностей городских магистралей могут привести к трагичным последствиям, отмечается в сообщении предприятия 5 декабря.

Накануне, 4 декабря, на Новочеркасском проспекте (Красногвардейский район) при подобных обстоятельствах пострадал ребёнок. ДТП произошло в 15:40, когда в Петербурге уже начинает смеркаться. Автомобиль сбил 10-летнего мальчика, выходящего из первой двери трамвая на остановке «Улица Помяловского», где трамвайные пути совмещены с проезжей частью. Школьник попал в больницу.

Для привлечения дополнительного внимания водителей к процессу посадки-высадки пассажиров «Горэлектротранс» пять лет назад оборудовал весь подвижной состав информационными знаками «Внимание, пассажир!». Это жёлтый треугольник или красный квадрат с изображением пешехода на заднем стекле вагона. Знак начинает мигать при открытии дверей и подаёт сигнал автомобилистам, что в данный момент идёт посадка-высадка пассажиров.

Мальчик попал под машину, выйдя из трамвая на Новочеркасском. «Горэлектротранс» просит поменять ПДД

Специалисты отмечают необходимость ужесточения пункта 14.6 ПДД. По их мнению, необходимо добавить норму, требующую от водителя стороннего транспорта остановиться, уступив дорогу пешеходам для посадки-высадки из вагона, и начинать движение только после закрытия дверей трамвая и выключения на нём аварийной световой сигнализации. Соответствующие предложения «Горэлектротранса», рассмотренные петербургской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, направлены в правительство РФ.

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