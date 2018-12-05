Константинополь настаивает на участии представителей УПЦ в объединительном соборе

В объединённом соборе в Киеве ожидается участие всех присутствующих на Украине церковных структур, в том числе православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщается в заметке в официальном блоге Константинопольского патриархата «Свет Фанара» 5 декабря.

«Ожидается, что участвовать будут иерархи всех существующих в стране церковных юрисдикций, которые изберут предстоятеля автокефальной церкви Украины. Интерес сосредоточен на архиереях церкви митрополита Онуфрия Московского патриархата», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась участвовать в объединительном соборе 15 декабря по созданию автокефальной церкви. О том, что он состоится именно в этот день, объявил президент Украины Пётр Порошенко в "Твиттере".

Накануне украинские СМИ узнали о том, что возглавит новую религиозную структуру митрополит, который будет подчиняться Константинопольскому патриарху. С Фанаром будут согласовывать статуты монастырей, канонизацию святых и другие основополагающие вопросы.

При этом подавляющее большинство представителей канонической Церкви принимать участие в соборе не собирается, в связи с чем на архиереев УПЦ МП идет давление — священнослужителей вызывают на допросы, у них проводят обыски в рамках уголовных дел о разжигании межрелигиозной розни.