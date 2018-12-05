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Авто
05.12.2018 19:57
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Антирекорд года на краш-тестах Euro NCAP поставил хетчбэк Fiat Panda

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей Euro NCAP проверил на безопасность Fiat Panda. Результаты тестов оказались полностью провальными: хетчбэк получил самую низкую оценку из всех испытуемых 2018 года, не набрав ни одной звезды. Годом ранее ноль получил другой хетч от Fiat – модель Punto.

Ни в одной из категорий на краш-тестах Fiat Panda не дотянул даже до 50%. Наиболее высоко эксперты оценили безопасность пешеходов – на 47%. Хуже всего результат при ударе об основание и жесткие стойки лобового стекла.

Безопасность водителя и взрослого пассажира в Euro NCAP оценили на 45%. Тесты показали высокую вероятность получения травм грудной клетки как водителем, так и пассажиром. При заднем столкновении высок риск получить хлыстовую травму, а при лобовом столкновении по всей ширине водитель также оказался слабо защищен от травм головы.

Крайне низким оказался уровень безопасности детей-пассажиров. По этому пункту хетчбэк набрал лишь 16%. Эксперты отметили плохую защищенность груди, шеи и головы ребенка.

Еще хуже оценка работы электронных устройств обеспечения безопасности – всего 7%. Автомобиль не оснащен системой автономного экстренного торможения (AEB) и системой автономного экстренного торможения в городских условиях AEB City. Нет также систем контроля скорости и удержания автомобиля в полосе.

В организации отметили, что в комплектации модели отсутствуют базовые для европейского рынка системы безопасности, и в то же время во многих странах Fiat Panda рассматривается как хороший автомобиль для молодых водителей и молодых семей, передает Autonews.

Еще одним аутсайдером новейших краш-тестов Euro NCAP оказался новый Jeep Wrangler. Он получил одну звезду. Защиту водителя и взрослых пассажиров эксперты оценили в 50%, пассажиров-детей в 69% и пешеходов – в 49%. Наиболее плохо защищенными при фронтальном столкновении оказались грудная клетка и ноги водителя. Нарекания вызвало и отсутствие креплений для детского кресла спереди. За работу систем активной автомобиль получил 32%.

Видео: YouTube/Euro NCAP

Помимо этого, эксперты протестировали автомобили Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, а также две модели Volvo – V60 и S60. Все они получили по пять звезд.

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