Бензовоз взорвался в Италии на АЗС, есть жертвы и раненые

Два человека погибли и как минимум 12 пострадали в результате пожара и взрыва на автозаправке в коммуне Риете (регион Лацио) 5 декабря, сообщает итальянский телеканал RAI.

По предварительным данным, сначала загорелся, а потом взорвался бензовоз. Среди раненых есть пожарные. Некоторых госпитализировали вертолётом.

Движение транспорта закрыто. Очевидцев и местных жителей охватила паника. «Мощный рёв, никогда не слышал такого, казалось, это землетрясение», – рассказывает один из них.

Напомним, страшное ДТП с бензовозом случилось в Италии 6 августа. На окраине Болоньи автоцистерна, перевозившая легковоспламеняющиеся вещества, на мосту столкнулась с грузовиком и взорвалась. Пострадали 145 человек, погибли двое, мост рухнул.