Происшествия
Бензовоз взорвался в Италии на АЗС, есть жертвы и раненые
Два человека погибли и как минимум 12 пострадали в результате пожара и взрыва на автозаправке в коммуне Риете (регион Лацио) 5 декабря, сообщает итальянский телеканал RAI.
По предварительным данным, сначала загорелся, а потом взорвался бензовоз. Среди раненых есть пожарные. Некоторых госпитализировали вертолётом.
++FLASH 14.05++ Maxi-incendio nel distributore sulla Salaria, paura e traffico deviato – https://t.co/FJF0yT8RKA pic.twitter.com/XRSxG3Yip7
— Rieti Life (@Rietilife) 5 декабря 2018 г.
Движение транспорта закрыто. Очевидцев и местных жителей охватила паника. «Мощный рёв, никогда не слышал такого, казалось, это землетрясение», – рассказывает один из них.
Напомним, страшное ДТП с бензовозом случилось в Италии 6 августа. На окраине Болоньи автоцистерна, перевозившая легковоспламеняющиеся вещества, на мосту столкнулась с грузовиком и взорвалась. Пострадали 145 человек, погибли двое, мост рухнул.