Игорь Забиран: город с "Газпромом" не должны делить энергетику на вершки и корешки

Новый советник губернатора Петербурга рассказал «Фонтанке», как город будет делить теплосети с Газпромом, верит ли он в возможность банкротства Водоканала и пьет ли воду из-под крана.

Игорь Забиран, фото - Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Игорь Забиран, бывший глава управления заказчика комитета по энергетике, стал уже шестым назначенным советником Александра Беглова. Однако поверить в то, что столько опытных управленцев в будущем будут исключительно советовать главе города, решительно невозможно, им прочат посты в диапазоне от глав комитетов до вице-губернаторов. «Фонтанка» поговорила c Забираном о том, как должна меняться городская энергетика.

- Игорь Александрович, мы же не ошибемся, если скажем, что вы будете «советовать» врио губернатора в части энергетической отрасли?

– Я бы сейчас не говорил конкретно об отрасли, мало времени прошло, детальные задачи поставят потом. Но, конечно, в городской энергетике я как дома; что называется, не глядя пальто повешу и пульт от телевизора найду. Все-таки работал и в отраслевом бизнесе, и в управлении заказчика комитета, и в «Ленэнерго».

- Давайте исходить из этого очевидного варианта. Вы консультируете главу города по кадровым вопросам?

– Нет.

- Есть понимание, как будет строиться работа между вами и профильным комитетом и вице-губернатором?

– Повторюсь, времени с моего назначения прошло слишком мало. Скажу только, что с главой комитета Андреем Сергеевичем Бондарчуком мы работали, собственно, при нем я и пришел в управление заказчика. А когда меня назначали первым заместителем гендиректора в «Ленэнерго», то утверждал меня, в том числе, и Игорь Николаевич Албин.

- Вы же в «Ленэнерго» отвечали за программу устранения задолженности по техподключению по облигациям федерального займа. Есть у вас понимание, не надорвалась тогда компания?

– Это был большой проект; я так с ходу и не вспомню, когда федеральные деньги в Петербурге бросали на энергетику. Финансирование открыли осенью 2016-го, поэтому, конечно, задачи стояли глобальные, пятилетка за полгода. А когда задолженность закрыли, в 2017 году пошла нормальная работа. Сейчас компания оздоровлена и в финансовом, и в техническом плане, чемпион в структуре Россетей, так что какого-то специального сценария для нее нет.

- Вы приходите, когда, вроде бы, есть принципиальный сдвиг в переговорах между Смольным и структурами «Газпрома» относительно консолидации теплосетевых активов в городе. Вам понятно, как будет двигаться этот процесс на практике?

– Консолидация — это, может быть, самая глобальная задача, которая включает и продажу активов, и реорганизацию отрасли. Очевидно, что сети требуют капвложений. Вопрос доходности на вложенный капитал в данном случае не стоит; всем и так понятно, что это безвозвратные инвестиции. Дальше это вопрос стратегии города и «Газпрома». Скажем, в Москве «Газпром» полностью монополизировал рынок, и для столичной мэрии это отличная сделка — отдать подобный актив за 100 млрд рублей. В Петербурге пока четкой тенденции не видно.

- Пока все заявления администрации и депутатов сводятся к тому, что город хочет собрать в своих руках все трубы города. Кто-то говорит, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» надо выкупить у Газпрома за 1 рубль, кто-то готов отдавать за изношенные сети городские котельные. Так что стратегически город, кажется определился.

– Слушайте, ну это же не сказка, где один получает все вершки, а другой корешки. Надо совмещать разные модели, разве что кредит под модернизацию я бы рассматривал в последнюю очередь. Есть позитивный опыт «Петербургтеплоэнерго», которое комплексно модернизировало сети и небольшие котельные в Центральном, Адмиралтейском, Петродворцовом и Петроградском районах. Есть проблема с Пушкиным и Колпино, где Пушкинский ТЭК находится в стадии ликвидации: ГУП ТЭК не может инвестировать, так как сети не на его балансе, и здесь, к примеру, можно попробовать привлечь федеральные деньги по примеру «Ленэнерго». Есть такой участник рынка как ТГК-1, с его ТЭЦ, и тепловой бизнес «Газпрому» явно интересен. Да и на транзите теплоносителя можно заработать, главное – провести ревизию сетей и минимизировать потери.

- Если говорить о еще одном городском предприятии отрасли, Водоканале, то все, помнится, вздрогнули летом, когда проверка контрольно-счетной палаты показал риск банкротства. Как вы оцениваете состоянии компании?

– Надо понимать, что КСП — это инструмент внутренней проверки, который должен дать понимание главе города о состоянии дел, дать сигнал, обратить внимание. Так что о ликвидации и банкротстве там речи может и не идти, но разбираться в работе компании надо. Есть много замороженных проектов, в которые уже вложены деньги. Да и в конце концов вы сами можете провести эксперимент: вы пьете воду из-под крана? Я — нет.

- При этом комитет по энергетике упирает на то, что в городе и так чистая вода, используя это как аргумент против обязательного перехода города на закрытую систему водоснабжения.

– Есть федеральный закон: к 2022 году будьте любезны перейти на закрытую систему и точка. Как это делать, не прописано, источники финансирования не указаны. При нынешней открытой системе вода приходит на центральную котельную, профессионалы ее там готовят, снижают жесткость, обессоливают и дальше пускают по трубам. Когда мы перейдем на закрытую схему, то же самое придется делать в подвале каждого дома — это совсем другой уровень подготовки, местные сантехники. На мой взгляд Петербург не готов сейчас к переходу на закрытую систем, Водоканал не сможет обеспечить качество воды и пропускную способность водопроводных сетей. По моим наблюдениям, из российских регионов разве что Тюмень справится с переходом к 2022 году, с учетом того что там изначально использовались закрытые схемы.

Беседовал Николай Кудин, «Фонтанка.ру»