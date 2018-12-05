Fitch прогнозирует ослабление курса до 67,5 рублей за доллар в 2019 году

Курс рубля к доллару в 2019 – 2020 годах может составить 67,5 рублей за доллар, к концу 2018 года курс будет находиться на уровне 66,5 рублей за доллар, следует из декабрьского отчета международного рейтингового агентства Fitch – Global Economic Outlook.

«Вероятная отсрочка введения санкций до 2019 года позволила рублю укрепиться, и мы ожидаем, что курс достигнет 66,5 рублей за доллар к концу 2018 года и останется близким к 67,5 рублям за доллар в 2019 – 2020 годах», — говорится в документе, который цитирует RNS.

По прогнозам аналитиков Fitch, темпы роста ВВП России в 2019 году снизятся до 1,5% с последующим восстановлением до 1,9% в 2020 году. Инфляция, по оценке экспертов, в 2019 году составит 5,2%, в 2020 году инфляция достигнет целевого показателя ЦБ в 4%.

По мнению аналитиков, ЦБ РФ не будет повышать ключевую ставку в ближайшее время, ее повышение на 25 базисных пунктов может произойти в 2019 году в связи с риском роста волатильности на финансовых рынках, растущими инфляционными ожиданиями и ужесточением санкций.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что ожидает в базовом сценарии курс рубля в 2019 году на уровне 63,9 рубля за доллар.