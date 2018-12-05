Под Нижним Тагилом при испытании танка погиб сотрудник «Уралвагонзавода»

Работник «Уралвагонзавода» (УВЗ) погиб в результате несчастного случая на полигоне «Старатель» в Свердловской области 5 декабря.

Как пишет Znak.com, с утра среди рабочих УВЗ появились разговоры, что на полигоне ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» якобы утонул танк и погиб его водитель-механик.

В госкорпорации «Уралвагонзавод» и Нижнетагильском институте испытания металлов подтвердили факт ЧП. «На ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов "Старатель" случилось чрезвычайное происшествие. Для содействия в проведении мероприятий туда действительно был приглашен Уралвагонзавод. Через продолжительное время после первой новости на завод пришла информация, что в результате несчастного случая погиб наш сотрудник», — заявили в пресс-службе УВЗ.