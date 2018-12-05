Украина предложила России обменять 89 человек за 42

Украина предложила России обменять 42 задержанных украинца на 89 человек, которые находятся на территории республики.

С такой инициативой на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске выступил представитель Киева Евгений Марчук, передает "Лента.ру" со ссылкой на издание «Украинская правда».

По словам Марчука, в письменном виде Украина внесла предложение об обмене еще несколько дней назад. «И мы считаем — сегодня мы это подчеркнули, — что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», — сказал политик.

Киев готов обменять 23 россиянина, которые находятся в украинских тюрьмах, на 23 украинца, сидящих в РФ. «То есть 23 на 23», — подчеркнул Марчук. Помимо этого украинские власти предлагают еще 66 человек за 19. «То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек», — пояснил он.

По словам Марчука, Украина готова начать процедуру обмена 27 декабря, однако российская сторона такие предложения не воспринимает. Россия «де факто отказывается от своих граждан», при этом «выставляет более широкий диапазон» и «называет другие цифры, которые не проработаны фундаментально», утверждает представитель Киева.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сегодня же пояснила на своей странице в Facebook, что 66 человек – «сепаратисты», которых Украина «готова помиловать в обмен на 19 заложников в ОРДЛО [Отдельные районы Донецкой и Луганской областей]».

По ее словам, об обмене задержанных украинских моряков речи не идет, они должны быть немедленно освобождены «без всяких предпосылок». Киев предлагает Москве освободить 23 «политзаключенных Кремля»: Олега Сенцова, Николая Карпюка, Станислава Клыха, крымских татар и так далее.

Отношения между Россией и Украиной обострились 25 ноября, когда ФСБ задержала три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы. В Киеве назвали эти действия военной агрессией. 26 ноября парламент Украины ввёл в стране военное положение на 30 дней. Правда, коснулось оно только 10 регионов, граничащих с РФ и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республикой