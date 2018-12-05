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Строительство
06.12.2018 10:00
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Где и как готовят кадры для строительной отрасли Петербурга

Чтобы утолить кадровый голод, строительный бизнес, школы и вузы создали совместные образовательные программы. Опыт оказался настолько удачен, что его собираются внедрять по всей России.

Где и как готовят кадры для строительной отрасли Петербурга

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Вот уже несколько лет строители не покидают топ самых востребованных профессий. Отрасли не хватает специалистов среднего звена и высокопрофессиональных управленцев, а в последнее время появился спрос и на IT-специалистов. Не дожидаясь, когда кадровый город закончится кадровым коллапсом, в Петербурге запустили образовательный эксперимент – в городских школах открылись специализированные строительные классы. Проект «Из школы в профессию» был инициирован «Объединением строителей СПб» и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом при поддержке координатора Ассоциации НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу. 

Первый в Петербурге специализированный строительный класс открылся в 109-й школе Приморского района в 2014 году. «Наша задача – увлечь молодых людей, дать им почувствовать вкус к профессии», – обозначил цель координатор Ассоциации НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу (до января 2017 года), генеральный директор «Объединения строителей СПб» Алексей Белоусов. Заинтересовать и увлечь вполне получилось: с 1 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге еще пять строительных классов в средних школах №109 и №246 Приморского района, №87 Петроградского района приступили к обучению новых учеников. Сейчас в проекте принимают участие 6 классов: три десятых и три одиннадцатых класса.

– В нашей школе запрос на создание строительных классов шел непосредственно от учеников и их родителей, и мы очень рады, что попали в этот проект, – говорит директор школы №246 Приморского района Раиса Полякова. – В программу обучения включены ознакомительные экскурсии в профильные учебные заведения города, участие в специализированных конкурсах. Очень нравится ребятам «День студента», когда они на день становятся студентами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета».

К программе подключились строительные компании Петербурга. Представители застройщиков знакомят школьников с условиями работы на строительных предприятиях, этапами строительства – от стадии проведения инженерных изысканий и создания проекта будущего здания до тонкостей отделочных работ в готовых домах и офисах. Причем общение с учителями – профессиональными строителями ведется без сложных терминов и определений, а на понятном, доходчивом языке с примерами из жизни. 

– Такие образовательные программы имеют особое значение. Создание строительных классов, разработка особых программ, их адаптация с обучением в строительных колледжах и институтах, выпускающих специалистов строительной отрасли, служат пропаганде строительных специальностей, повышению качества подготовки специалистов строительной отрасли, – говорит руководитель управления по работе с персоналом ГК «КВС» Наталья Виноградова. – Выступления экспертов нашей компании позволяют передать ценный опыт, увидеть настоящих, живых людей профессии. Все вопросы, которые ребята задают на мастер-классах, имеют практический характер. Получить знания о таком предмете как «трудовое право» можно и на лекциях в стенах учебного заведения. Но только человек, который имеет опыт в профессии, сможет компетентно и более глубоко рассказать, как правильно написать резюме, как вести себя на собеседовании, как адекватно оценить свою стоимость на рынке труда.

Пример для подражания

Спустя четыре года уже можно судить о результатах программы. По словам Раисы Поляковой, около 80% учеников специализированных строительных классов поступают в технические вузы. Более половины из них – в профильные учебные учреждения. 

Похожие цифры приводят и в школе №109 Приморского района: интерес к обучению в строительных классах среди школьников есть, он высокий. После окончания школы ребята поступают в строительные вузы.

– Думаю, мы добились того, к чему стремились – помогли ребятам сориентироваться в выборе будущей профессии и сделать осознанный выбор, – рассказывает координатор по учебной работе школы № 109 Приморского района Галина Воскобойникова. – Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что мотивация у ребят есть, в строительные классы идут те, кому действительно интересна работа в строительстве.  

– Удачный опыт Северной столицы в вопросах профессионального образования мы планируем тиражировать по всей России. На одном из заседаний Совета НОСТРОЙ в Москве в сентябре 2018 наш опыт профориентационной работы в школах Санкт-Петербурга получил высокую оценку, и члены Совета НОСТРОЙ сошлись во мнении, что подобную работу необходимо вести во всех регионах, – комментирует Алексей Белоусов.

Студенту в помощь

Вместе со школами в процессе подготовки квалифицированных строительных кадров участвуют вузы, и здесь Петербургу тоже есть чем гордиться. В 2015 году «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет создали Базовую кафедру «Управление в строительстве». Она должна помочь восполнить дефицит квалифицированных управленцев, в которых так нуждается современная строительная отрасль. К процессу присоединились застройщики. 

– В этом году мы впервые приняли участие в проекте, – говорит генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») Геннадий Щербина. – Один из наших экспертов провел практическую лекцию для студентов СПбГАСУ на тему «Реклама в строительной сфере». Я думаю, мы будем продолжать участвовать в проекте и впредь. Ведь для студентов это уникальная возможность узнать на реальных примерах о том, как работает строительная сфера. А мы с удовольствием делимся нашими знаниями. Кстати, у компании «Эталон ЛенСпецСМУ» есть и своя базовая кафедра в СПбГАСУ – «Управление проектами в строительстве на базе Группы «Эталон». Там мы рассказываем студентам об управлении проектами конкретно в нашей компании, об особенностях законодательства, о строительстве в целом. 

– Мы очень ценим тех студентов, которые проходят у нас практику. Они быстро и качественно выполняют все поставленные задачи и не боятся трудностей, – добавил Геннадий Щербина. – Наша основная задача, которую мы поставили себе, – это передать накопленные знания и опыт молодому поколению, чтобы в будущем получить высококвалифицированных специалистов, которые смогут дать новые идеи строительной отрасли. 

Пройти производственную практику студенты могут и на предприятиях, входящих в состав «Объединения строителей СПб».

– В компании «КВС» проходят практику и студенты колледжа, и института. Ребята относятся к практике в нашей компании с большим интересом. Многие стремятся попасть именно на строительную площадку, чтобы получить практические навыки. Есть студенты, которые приходят на практику каждый год, пока учатся. Лучших из них мы рассматриваем в качестве резерва для дальнейшего трудоустройства, – говорит Наталья Виноградова. 

Екатерина Дмитриева, для «Фонтанки.ру»

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