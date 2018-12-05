Адвокат Кокорина: Будем обжаловать решение суда о продлении ареста

О решении обжаловать продление ареста нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина заявила его адвокат Татьяна Стукалова. Ранее Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия оставил форварда под арестом до 8 февраля 2019 года.

«Будем обжаловать решение суда. Это казнь на Дворцовой площади. Мама братьев очень сильно плачет», – цитирует Стукалову «Спорт-Экспресс».

Также под арестом оставили полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкова.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.