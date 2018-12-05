Volkswagen оставил бензиновым машинам 7 лет жизни

В 2026 году Volkswagen приступит к выпуску последнего поколения автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), заявил главный стратег компании Михаэль Йост. После этого срока немецкий автоконцерн будет разрабатывать и производить только электрические автомобили. Об этом 5 декабря пишет NBC.

Это заявление соответствует долговременной стратегии перехода на выпуск электромобилей, принятой Volkswagen еще в 2015 году в ответ на скандал с фальсификацией экологических тестов – «дизельгейт». Переход рассматривается концерном как один из путей радикально сократить уровни загрязнения углекислым газом и таким образом содействовать достижению целей Парижского соглашения по климату, сказал Йост.

В оставшийся до 2026 года период концерн намерен продолжать совершенствовать существующие двигатели, в том числе и дизельные, с тем чтобы повысить их эффективность и максимально снижать вредные выбросы, отмечается в сообщении.