18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 66.82р
75.71р
22:22 05.12.2018
Расширенный поиск

Общество
05.12.2018 20:55
Печать

Школьник сравнил учительницу с инквизитором. Она оскорбилась и потребовала уголовного дела

Тринадцатилетний ученик гатчинского лицея № 3 высмеял мемами строгость и внешность учителя биологии. На педсовете отчитали мать выдумщика, а правоохранителей озадачили поиском преступного в картинках. Свой приговор уже вынесла детский омбудсмен.

Школьник сравнил учительницу с инквизитором. Она оскорбилась и потребовала уголовного дела

скриншот/соцсети

«Дети не должны неподобающим образом высказываться в отношении взрослых, педагогов, людей, чей авторитет в коллективе незыблем», – заявила 5 декабря уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова. Так она отреагировала на «мемасную» шумиху вокруг Гатчинского лицея. Школьник выразил свое отношение к учительнице, теперь ее фотографию на фоне недовольного Сталина и средневековых пыток изучают прокуратура и полиция.

Картинки с преподавателем школьник разместил в паблике «ВКонтакте».

«Группа была создана, чтобы высмеивать учителей и учеников. Закончилось плачевно. Учительнице рассказал кто-то из школьников», – комментирует тринадцатилетний лицеист.

Фото: скриншот/соцсети

Героиней стала преподаватель биологии с 33-летним стажем. Родилась и училась в Чебоксарах, в Гатчинском лицее на хорошем счету. В 2015 году прошла курсы повышения квалификации по теме «Управление воспитательной системой класса». Имеет аккаунт в соцсети. В числе прочих, подписана на группы «Православная психология», «Родник духовный», «Православные притчи». Чтит церковные и военно-морские праздники.

О мемах учительнице доложили в конце октября 2018 года, она – руководству. Директор Евгений Линчевский принял ситуацию близко к сердцу. Лицей носит имя героя Советского Союза Алексея Перегудова, с 2013 года регулярно входит в топ-500 лучших школ России, ученики занимали высокие места на международных олимпиадах по астрономии, получали президентские гранты. Средняя зарплата учителей в 2017 году составляла 36,6 тыс рублей. А тут – такое...

Мать школьника вызвали на ковер. Беседу вели шесть педагогов, директор и психолог. Вердикт, по ее словам, неутешительный: она – не мать.

Воспитательно воздействовали на ученика инспекторы по делам несовершеннолетних. Брали объяснение, изучали мемы. Школьному руководству оказалось недостаточно, – и в прокуратуру Гатчинского района поступили обращения с просьбой возбудить уголовное дело за оскорбление. Статья 130 УК утратила силу семь лет назад, и оскорбление попадает только под статью 5.61 КоАП.

«Обращения граждан, связанные с размещением иллюстраций в социальной сети «ВКонтакте», мы передали в полицию, по подведомственности», – сообщили «Фонтанке» в прокуратуре Ленобласти.

Из регионального ГУ МВД официальный ответ пока не поступил. По нашим данным, состава административного правонарушения полицейские не увидели. Это решение проверит прокуратура.

В самом лицее разработаны декларации прав.

«Учащиеся имеют право на свободу слова, а именно на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Также на свободу совести  и информации», – говорится в посвященном лицеистам разделе. Обязанности у школьников тоже есть. Они должны выражать взгляды и убеждения в корректной форме, уважать честь и человеческие достоинства окружающих, «уважать в учителе человека».

Демократия действует и в адрес педагогов:

«Имеют право высказывать свое мнение, в том числе критические замечания, по любому вопросу школьной жизни в адрес любого работника, ученика или органа самоуправления школы».

Директор лицея Евгений Линчевский и оскорбившаяся учительница на запросы «Фонтанки» не ответили. Уполномоченному по правам ребенка в Ленобласти Тамаре Литвиновой они не жаловались, но омбудсмен имеет свою позицию: «Выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку необходимо с привлечением Роскомнадзора и комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов».

По словам Литвиновой, причастные к администрированию паблика школьники посещают лицей, отчислять их оснований нет.

Гатчинский конфликт совпал с публичным противостоянием педагогов и ученика в Петербурге. Десятиклассник из 622-й гимназии Выборгского района Леонид Шайдуров создал профсоюз с намерением добиться отмены ЕГЭ. Его инициативность вызвала болезненную реакцию не только директора Натальи Алексахиной, но и Министерства просвещения.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
05.12.2018 15:30

В Петербурге открылся монобрендовый магазин техники Xiaomi

Первая торговая точка под названием «Румиком» открылась в ТК «Озерки». Ассортимент насчитывает около 500 наименований смартфонов, гаджетов и товаров категории «умный дом» популярного китайского бренда.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.12.2018 17:00

Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.
ЗАО «Ленстройтрест»
04.12.2018 16:26

Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
04.12.2018 16:20

Квартиры комфорт-класса на набережной Невы за 50%

До конца декабря в «Петербургской Недвижимости» можно приобрести квартиры в новом жилом комплексе Pulse на Октябрьской набережной от Setl City с использованием беспроцентной рассрочки от застройщика до трех лет и первым взносом 50%*