Школьник сравнил учительницу с инквизитором. Она оскорбилась и потребовала уголовного дела

Тринадцатилетний ученик гатчинского лицея № 3 высмеял мемами строгость и внешность учителя биологии. На педсовете отчитали мать выдумщика, а правоохранителей озадачили поиском преступного в картинках. Свой приговор уже вынесла детский омбудсмен.

скриншот/соцсети

«Дети не должны неподобающим образом высказываться в отношении взрослых, педагогов, людей, чей авторитет в коллективе незыблем», – заявила 5 декабря уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова. Так она отреагировала на «мемасную» шумиху вокруг Гатчинского лицея. Школьник выразил свое отношение к учительнице, теперь ее фотографию на фоне недовольного Сталина и средневековых пыток изучают прокуратура и полиция.

Картинки с преподавателем школьник разместил в паблике «ВКонтакте».

«Группа была создана, чтобы высмеивать учителей и учеников. Закончилось плачевно. Учительнице рассказал кто-то из школьников», – комментирует тринадцатилетний лицеист.

Фото: скриншот/соцсети

Героиней стала преподаватель биологии с 33-летним стажем. Родилась и училась в Чебоксарах, в Гатчинском лицее на хорошем счету. В 2015 году прошла курсы повышения квалификации по теме «Управление воспитательной системой класса». Имеет аккаунт в соцсети. В числе прочих, подписана на группы «Православная психология», «Родник духовный», «Православные притчи». Чтит церковные и военно-морские праздники.

О мемах учительнице доложили в конце октября 2018 года, она – руководству. Директор Евгений Линчевский принял ситуацию близко к сердцу. Лицей носит имя героя Советского Союза Алексея Перегудова, с 2013 года регулярно входит в топ-500 лучших школ России, ученики занимали высокие места на международных олимпиадах по астрономии, получали президентские гранты. Средняя зарплата учителей в 2017 году составляла 36,6 тыс рублей. А тут – такое...

Мать школьника вызвали на ковер. Беседу вели шесть педагогов, директор и психолог. Вердикт, по ее словам, неутешительный: она – не мать.

Воспитательно воздействовали на ученика инспекторы по делам несовершеннолетних. Брали объяснение, изучали мемы. Школьному руководству оказалось недостаточно, – и в прокуратуру Гатчинского района поступили обращения с просьбой возбудить уголовное дело за оскорбление. Статья 130 УК утратила силу семь лет назад, и оскорбление попадает только под статью 5.61 КоАП.

«Обращения граждан, связанные с размещением иллюстраций в социальной сети «ВКонтакте», мы передали в полицию, по подведомственности», – сообщили «Фонтанке» в прокуратуре Ленобласти.

Из регионального ГУ МВД официальный ответ пока не поступил. По нашим данным, состава административного правонарушения полицейские не увидели. Это решение проверит прокуратура.

В самом лицее разработаны декларации прав.

«Учащиеся имеют право на свободу слова, а именно на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Также на свободу совести и информации», – говорится в посвященном лицеистам разделе. Обязанности у школьников тоже есть. Они должны выражать взгляды и убеждения в корректной форме, уважать честь и человеческие достоинства окружающих, «уважать в учителе человека».

Демократия действует и в адрес педагогов:

«Имеют право высказывать свое мнение, в том числе критические замечания, по любому вопросу школьной жизни в адрес любого работника, ученика или органа самоуправления школы».

Директор лицея Евгений Линчевский и оскорбившаяся учительница на запросы «Фонтанки» не ответили. Уполномоченному по правам ребенка в Ленобласти Тамаре Литвиновой они не жаловались, но омбудсмен имеет свою позицию: «Выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку необходимо с привлечением Роскомнадзора и комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов».

По словам Литвиновой, причастные к администрированию паблика школьники посещают лицей, отчислять их оснований нет.

Гатчинский конфликт совпал с публичным противостоянием педагогов и ученика в Петербурге. Десятиклассник из 622-й гимназии Выборгского района Леонид Шайдуров создал профсоюз с намерением добиться отмены ЕГЭ. Его инициативность вызвала болезненную реакцию не только директора Натальи Алексахиной, но и Министерства просвещения.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»