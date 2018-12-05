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05.12.2018 19:38
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Чилингарову показали в Петербурге, как не отдать Арктику. "Алмаз-Антей" обкатывает технику для холода и пустыни

В рамках форума «Арктика: настоящее и будущее» образцы крупногабаритной техники для работы в этом регионе испытали в условиях, приближенных к реальным. Испытательный комплекс с климатическими камерами холода и жары на площадке СЗРЦ  концерна ВКО «Алмаз-Антей» посетил президент ассоциации полярников, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

Если быть точнее, то оборудование испытывают «термоударом» – из камеры с температурой до минус 70 градусов быстро помещают сразу в камеру с плюс 70. Такая тактика помогает убедиться в надежности техники и проверить  ее работоспособность в сверхтяжелых условиях. Отдельно даже можно воспроизвести условия пустынных и степных регионов в пылевой камере.

Чилингарову показали в Петербурге, как не отдать Арктику. "Алмаз-Антей" обкатывает технику для холода и пустыни

– На самой трудной высокогорной станции «Восток» в Арктике среднегодовая температура составляют минус  55, а самая низкая – 89 градусов, – поделился во время визита на предприятие Артур Чилингаров. – Я, конечно, так глубоко не дышал, а вот в минус 68 – 70 градусов дышал, через шарф. Я коренной ленинградец, и мне особенно приятно, что в городе сохранили производство на Обуховском заводе. Конечно, наши местные арктические технологии меня глубоко впечатляют. Арктика – стратегический, оборонный регион. Там есть граница, и мы ее защищаем. Появилась комиссия по Арктике при правительстве, восстановлены полярные станции на островах, и за шельф мы активно боремся. Никому мы Арктику не отдадим, как и Крым. А Петербург вполне может вернуть себе статус арктической столицы – для этого здесь есть и школа, и вузы, и предприятия. 

Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор СЗРЦ концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, гражданская техника для Арктики решает прежде всего задачи связи, экологии, мониторинга грунтов и транспортировки в регионе.

 - Все аэродромы в арктической зоне, в том числе и те, которым предстоит модернизация, оснастят системами навигации и посадки производства предприятий концерна. Организация управления воздушным движением сейчас одна из главных задач.  Также наше предприятие «Российский институт радионавигации и времени» поставляет системы навигации и мониторинга земной поверхности. Дело в том, что арктические почвы очень неустойчивы, трубопроводы с газом или нефтью лежат в  нестабильных грунтах. Мониторинг трубопроводов позволяет избежать аварий, так как на любое изменение появляется возможность своевременно отреагировать. Если раньше для этого использовали швейцарские приборы, то теперь только наши. В целом в российской Арктике будет представлена техника только отечественного производства.

Недавно в Северо-Западный центр концерна вошел Брянский автомобильный завод, чья колесная техника – тягачи разной степени проходимости – при испытаниях в арктической зоне неплохо себя показали.

В отдаленных районах российской арктической зоны также нужно решать проблемы связи. Вместе с  «Ростелекомом» «Алмаз-Антей» разработал и испытал системы связи, адаптированные для таких отдаленных и труднодоступных регионов, как Якутия и Бурятия. Это особенно важно для служб экстренного реагирования, которые теперь не останутся без связи в случае ЧС.

Особая разработка – контейнеры для нового сухого способа хранения отработанного радиоактивного топлива с военных кораблей и ледокольного флота. Ранее отработанное топливо хранили на специальных плавсредствах, и его перегрузка была большой проблемой. Теперь его помещают в контейнеры в сухом состоянии и отправляют в хранилище на суше на необходимый срок.

Радиорелейная станция, тягачи и оборудование для связи уже прошли испытания в камерах.

 

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