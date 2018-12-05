В 2018 году в Петербурге установили больше 100 светофоров на солнечных батареях

СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» за текущий год поставила в Петербурге 102 светофора, которые не подключены к сети и работают исключительно от солнечного света. Об этом 5 декабря «Фонтанке» сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет об односекционных светофорах, привлекающих внимание водителей мигающим желтым сигналом на нерегулируемых пешеходных переходах. В 2018 году они появились на 52 адресах. Как поясняют в ведомстве, адресный перечень был сформирован при участии петербургской ГИБДД, а одним из определяющих факторов выбора места стало расположение в районе детских и учебно-воспитательных учреждений.

Стоит отметить, что пару десятков новых светофоров СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» установила на центральных улицах города, среди которых Восстания, Маяковского, Большая Морская, набережная Обводного канала и другие. Ранее «Фонтанка» сообщала, что на содержание светофоров в 13 районах города Смольный готов потратить 295 млн рублей.