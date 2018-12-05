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05.12.2018 19:00
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В Петербурге похитили крупного бизнесмена. Он ждал 50 млн рублей от Смольного за построенный отдел полиции

Владелец строительной компании «М-Групп» Андрей Мануковский подвергся нападению неизвестных лиц в масках. С криками «полиция!» его похитили от дома и потребовали денег. Три недели назад Мануковский открывал 57-й отдел полиции с Александром Бегловым и Сергеем Умновым.

Андрей Мануковский (крайний справа) - на открытии 57-го отдела полиции
Андрей Мануковский (крайний справа) - на открытии 57-го отдела полиции
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщила «Фонтанке» финансовый директор «М-Групп» Эллина Мануковская, нападение совершено около десяти утра 5 декабря. Бизнесмен вышел из подъезда жилого дома в комплексе «Балтийская жемчужина» на Петергофском шоссе, подошел к своему автомобилю BMW X6 и увидел бегущих к нему вооруженных людей в масках.

«Они закричали: «На землю, полиция!» – и затолкали в своей автомобиль», – уточнила финдиректор.

Мануковского заковали в наручники, отобрали у него телефон, ключи от дома и сейфа. Два преступника поднялись в квартиру и нашли 200 долларов, говорит Мануковская. В сейфе лежали также документы, их не тронули.

Предпринимателя подвезли к берегу Финского залива недалеко от «Балтийской жемчужины» и выбросили, напоследок якобы произнеся фразу: «Готовь деньги». Госпитализация ему не потребовалась.

По данным «Фонтанки», сообщение о похищении Мануковского в полицию поступало. Идет проверка.

«М-Групп» создана в 2015-м, прошлый год она закончила с выручкой 270 млн рублей. В основном она работает на подрядах комитета строительства Петербурга и казенного учреждения «Фонд капитального строительства». Сумма контрактов за 2017 – 2018 годы составила 1,3 млрд рублей. Компания строит баню в Красном Селе за 380 млн, детский сад на Лиственной улице в Выборгском районе за 300 млн, реконструирует школу в поселке Володарский Красносельского района за 475 млн. В середине ноября 2018 года Мануковский с врио губернатора Бегловым и начальником ГУ МВД Умновым участвовал в торжественном открытии 57-го отдела Выборгского УМВД, построенного его компанией за 122 млн рублей. Заказчиком выступал комитет строительства. Объект сдан в эксплуатацию, но, как следует из конкурсной документации, работы «М-Групп» фактически оплачены на 69 млн рублей. Остальная сумма должна поступить в ближайшее время.


© Фонтанка.Ру

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