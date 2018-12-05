Как 1 литр на 3500 км: ирландских студентов отметили за суперэкономичный электромобиль

Студенты National University of Ireland Galway создали электромобиль, способный проезжать на одном киловатт-часе электроэнергии 354 километра, что примерно эквивалентно расходу дизельного топлива в 1 литр на 3500 км, сообщает Engeneers Journal. Студенческий проект суперэкономичного электромобиля получил награду за технические инновации от Shell Eco-Marathon.

Проект под названием Galway Energy-Efficient Car (the Geec) существует уже пять лет. Автомобиль постоянно совершенствуется все новыми поколениями студентов ирландского национального университета, и в этом году наконец их усилия был отмечены на международном уровне. Награда за технические инновации была присуждена электромобилю Geec прежде всего за уникальную конструкцию кузова, позволяющую существенно снизить сопротивление воздуха и таким образом помочь достижению дополнительной эффективности. Однако один киловатт-час на 354 км это еще не предел, и работа над электромобилем продолжается, в частности к следующему конкурсу Shell Eco-Marathon ирландские студенты собираются и дальше облегчить конструкцию шасси.

Создание электромобиля является в National University of Ireland Galway частью программы обучения будущих инженеров.

Shell Eco-marathon – одна из ведущих мировых программ по энергоэффективности. Организованный и спонсируемый одноименной энергетической компанией международный конкурс предоставляет возможность студентам из разных стран показать свои проекты энергоэффективных автомобилей, причем не только электрических, но и традиционных бензиновых и дизельных. Проекты соревнуются между собой в двух видах испытаний: на самый маленький расход топлива и на самое большое расстояние, пройденное на определенном количестве топлива или электроэнергии. Отдельно присуждаются награды за конструкторскую работу, инновации и применение новых технологий.