«Процессуальные возможности для обжалования отсутствуют». Минюст подтвердил, что Россия выплатит компенсацию Pussy Riot

Россия выплатит по решению Европейского суда по правам человека компенсацию трем участницам группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу об акции в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в Минюсте 5 декабря.

«Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ… отсутствуют. Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ, независимо от того, кто их направляет», — цитирует ведомство «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

По закону компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев.

Ранее ЕСПЧ отказался передавать решение по делу Pussi Riot в Большую палату.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия обязана выплатить Марии Алёхиной и Надежде Толоконниковой по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич — пять тысяч евро. Также каждой из заявительниц присудили по 11 760 евро в качестве компенсации судебных расходов. Летом ЕСПЧ признал, что власти России нарушили в отношении акционисток запрет на пытки и их права на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и свободу самовыражения. Европейский суд по правам человека заключил, что наказание за песни и танцы в храме было слишком жёстким, при этом не обнаружив в действиях обвиняемых ненависти к верующим. Также ЕСПЧ признал бесчеловечными условия, в которых фигурантки дела доставлялись в Хамовнический районный суд.