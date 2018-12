Трамп надеется на отказ ОПЕК от сокращения добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на то, что ОПЕК не будет сокращать добычу нефти.

«Надеюсь, что ОПЕК сохранит добычу на текущем уровне, не будет сокращать ее. Мир не хочет растущих цен на нефть», — заявил Трамп.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!