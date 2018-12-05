Трамп надеется на отказ ОПЕК от сокращения добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на то, что ОПЕК не будет сокращать добычу нефти.

«Надеюсь, что ОПЕК сохранит добычу на текущем уровне, не будет сокращать ее. Мир не хочет растущих цен на нефть», — заявил Трамп.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2018 г.

Согласно договоренностям с ОПЕК, Россия должна была сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки к показателю октября 2016 года, когда добыча нефти составляла 11,247 млн баррелей в сутки (по данным Минэнерго РФ). 28 апреля 2017 года Минэнерго РФ сообщило, что Россия добилась заявленного сокращения добычи.

23 июня 2018 года страны ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение увеличить добычу с 1 июля 2018 года примерно на 1 млн баррелей в сутки — до 100-процентного соблюдения условий сделки. Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что доля России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+ может составить около 200 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Reuters сообщило, что в преддверии встречи стран – участниц соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+) в Вене 6 – 7 декабря в Минэнерго РФ состоялось совещание с участием представителей российских нефтяных компаний. В ходе встречи высказывалась идея, что России нужно будет сокращать добычу в 2019 году. РФ с этим мнением не согласилась. В результате остальные страны также заявили, что в этом случае не будут сокращать добычу.

Позже министр нефти Омана Мохаммед бин Хамад аль-Румхи заявил, что участники соглашения о сокращении добычи нефти между ОПЕК и не входящими в картель странами (ОПЕК+) обсуждают сокращение добычи в 2019 году на период от трех до шести месяцев.