Экс-сенатор от Карелии Алиханов оправдан Верховным судом

Президиум Верховного суда России отменил приговор бывшему карельскому сенатору Девлету Алиханову, который был осужден петрозаводским судом за мошенничество с муниципальным имуществом. Его должны выпустить в ближайшее время. Об этом 5 декабря «Интерфаксу» рассказал адвокат Михаил Шогин.

В настоящее время экс-сенатор находится в колонии №7 Сегежи.

Напомним, что в 2017 году городской суд столицы Карелии приговорил Алиханова к 6 годам колонии общего режима, штрафу в 700 тыс. рублей, а также обязал выплатить 8 млн рублей мэрии.

Обвинение настаивало, что Алиханов обманул власти на приватизации и продаже 13 помещений, которые находились в аренде у банка. Он якобы приобрел их через подставных лиц по заниженной цене. Ущерб оценили в 8 млн рублей. Следствие также считает, что он присвоил более 26 млн рублей администрации Петрозаводска. Кроме того, он неоднократно пересекал государственную границу, используя дипломатический паспорт.