В Одессу не попал: самолёт в киевском аэропорту опрокинул машину-генератор

Необычное ДТП в международном аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского («Жуляны»): самолёт Як-40 авиакомпании «Мотор Сич», готовившийся к полёту в Одессу, совершил наезд на стоявший рядом автомобиль наземного обслуживания – аэродромный генератор. Об этом сообщается 5 декабря в Facebook аэропорта.

По предварительной версии, экипаж воздушного судна начал движение без команды на начало руления. Наземный персонал к этому моменту ещё не закончил все операции, и технический автомобиль пребывал в зоне обслуживания. На борту самолёта находились 19 пассажиров и четыре члена экипажа.

От удара автомобиль опрокинулся на бок, а самолёт получил повреждения передней кромки крыла. Люди не пострадали.

Рейс отложили, пассажиров вернули в терминал и предложили им бутерброды и напитки.

ДТП в аэропортах не редкость. Например, летом 2015 года во время ПМЭФ в Пулково столкнулись два частных самолёта Bombardier, принадлежащие Гуцериеву и Ковальчуку.