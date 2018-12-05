Экс-глава управления заказчика комитета по энергетике Игорь Забиран стал советником губернатора Петербурга

Игорь Забиран назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Ранее он возглавлял управление заказчика смольнинского комитета по энергетике.

Как стало известно «Фонтанке», распоряжение о назначении Игоря Забирана было подписано в понедельник, 3 декабря.

В 2013 году Игорь Забиран пришел на должность директора управления заказчика комитета по энергетике. До этого он возглавлял компанию «МТЭР Санкт-Петербург», которая являлась генподрядчиком «Теплосети Санкт-Петербурга» по ремонту труб. Она же получила контракты с городом чуть позже, после знаменитого «трубного дела», которое выбросило с рынка предыдущих подрядчиков. При этом первым зампредом комитета по энергетике, курирующим работу управления, была Ирина Пермякова, которая возглавляла МТЭР после ухода Забирана.

В 2015 году Игорь Забиран покинул управление заказчика, через год перешел в Ленэнерго, где исполнял обязанности директора по строительству исполнительного аппарата, а в 2017-м – заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности. Покинул компанию в конце 2017 года, практически одновременно с гендиректором Ленэнерго Романом Бердниковым.