Виталий Милонов: Таблички с именами репрессированных должны быть на домах Петербурга

Депутат Государственной думы Виталий Милонов открестился от своего «помощника» Александра Мохнаткина, который борется с табличками «последнего адреса» – акции, когда родственники жертв сталинских репрессий размещают на домах, где жили репрессированные, памятные металлические таблички.

«Преступления, в ходе которых погибли сотни тысяч соотечественников, – несмываемое пятно позора на сталинском режиме. Хранить память о невинных жертвах – наша обязанность, дабы это не могло повториться в будущем. Воевать с мертвыми – не в русской традиции, пускай этим занимаются киевские власти, а не ленинградцы-петербуржцы, – сказал Милонов «Фонтанке», комментируя новость о своём «помощнике». – Что касается этих табличек... безусловно, они должны быть, должны висеть, независимо от политических предпочтений, и, главное, не должны становиться объектом конъюнктурной борьбы между активистами разных толков».

Фото: Николай Нелюбин

Виталий Милонов заявил, что Александр Мохнаткин у него не работает с момента перехода депутата из Заксобрания Петербурга на работу в Госдуму.

«Поручения бодаться с мертвыми ему никто не давал. Все это его личная вендетта», – уточнил единоросс.

В ответ на обращение господина Мохнаткина комитет по градостроительству и архитектуре Смольного направил в администрации районов Петербурга запросы о возможности отнесения случаев установки на фасадах табличек «Последнего адреса» к административным правонарушениям. Копию ответа чиновника разместил на своей странице в Facebook председатель общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. (26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура России признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также Институт современной России (США) его сына Павла. – Прим. ред.)

Первые памятные таблички в рамках акции памяти «Последний адрес» появились в Петербурге весной 2015 года. Изначально акция родилась в Москве.