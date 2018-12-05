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05.12.2018 17:40
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Виталий Милонов: Таблички с именами репрессированных должны быть на домах Петербурга

Депутат Государственной думы Виталий Милонов открестился от своего «помощника» Александра Мохнаткина, который борется с табличками «последнего адреса» – акции, когда родственники жертв сталинских репрессий размещают на домах, где жили репрессированные, памятные металлические таблички.

«Преступления, в ходе которых погибли сотни тысяч соотечественников, – несмываемое пятно позора на сталинском режиме. Хранить память о невинных жертвах – наша обязанность, дабы это не могло повториться в будущем. Воевать с мертвыми – не в русской традиции, пускай этим занимаются киевские власти, а не ленинградцы-петербуржцы, – сказал Милонов «Фонтанке», комментируя новость о своём «помощнике». – Что касается этих табличек... безусловно, они должны быть, должны висеть, независимо от политических предпочтений, и, главное, не должны становиться объектом конъюнктурной борьбы между активистами разных толков».

Фото: Николай Нелюбин

Виталий Милонов заявил, что Александр Мохнаткин у него не работает с момента перехода депутата из Заксобрания Петербурга на работу в Госдуму.

«Поручения бодаться с мертвыми ему никто не давал. Все это его личная вендетта», – уточнил единоросс.

В ответ на обращение господина Мохнаткина комитет по градостроительству и архитектуре Смольного направил в администрации районов Петербурга запросы о возможности отнесения случаев установки на фасадах табличек «Последнего адреса» к административным правонарушениям. Копию ответа чиновника разместил на своей странице в Facebook председатель общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. (26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура России признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также Институт современной России (США) его сына Павла. – Прим. ред.)

Первые памятные таблички в рамках акции памяти «Последний адрес» появились в Петербурге весной 2015 года. Изначально акция родилась в Москве.

Справка:

Всего за советский период, по оценкам «Мемориала» (организация признана в РФ иностранным аагентом), жертвами репрессий стало от 11 до 39 миллионов человек. Из них 4,5 млн человек были осуждены по политическим мотивам (более миллиона расстреляны, остальных выслали в ГУЛАГ). Около 7 миллионов человек погибли от голода 1932-1933 годов. В общую цифру также включены лишённые избирательных прав, подвергшиеся депортации и репрессированные на основе разных указов.

За один только период 1937-1938 годов в Ленинграде и области было расстреляно 40 тысяч человек. Сейчас в Санкт-Петербурге проживает около 12 тысяч реабилитированных граждан, пострадавших от политических репрессий.

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