Виталий Милонов: Таблички с именами репрессированных должны быть на домах Петербурга
Депутат Государственной думы Виталий Милонов открестился от своего «помощника» Александра Мохнаткина, который борется с табличками «последнего адреса» – акции, когда родственники жертв сталинских репрессий размещают на домах, где жили репрессированные, памятные металлические таблички.
«Преступления, в ходе которых погибли сотни тысяч соотечественников, – несмываемое пятно позора на сталинском режиме. Хранить память о невинных жертвах – наша обязанность, дабы это не могло повториться в будущем. Воевать с мертвыми – не в русской традиции, пускай этим занимаются киевские власти, а не ленинградцы-петербуржцы, – сказал Милонов «Фонтанке», комментируя новость о своём «помощнике». – Что касается этих табличек... безусловно, они должны быть, должны висеть, независимо от политических предпочтений, и, главное, не должны становиться объектом конъюнктурной борьбы между активистами разных толков».
Виталий Милонов заявил, что Александр Мохнаткин у него не работает с момента перехода депутата из Заксобрания Петербурга на работу в Госдуму.
«Поручения бодаться с мертвыми ему никто не давал. Все это его личная вендетта», – уточнил единоросс.
В ответ на обращение господина Мохнаткина комитет по градостроительству и архитектуре Смольного направил в администрации районов Петербурга запросы о возможности отнесения случаев установки на фасадах табличек «Последнего адреса» к административным правонарушениям. Копию ответа чиновника разместил на своей странице в Facebook председатель общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. (26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура России признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также Институт современной России (США) его сына Павла. – Прим. ред.)
Первые памятные таблички в рамках акции памяти «Последний адрес» появились в Петербурге весной 2015 года. Изначально акция родилась в Москве.
Справка:
Всего за советский период, по оценкам «Мемориала» (организация признана в РФ иностранным аагентом), жертвами репрессий стало от 11 до 39 миллионов человек. Из них 4,5 млн человек были осуждены по политическим мотивам (более миллиона расстреляны, остальных выслали в ГУЛАГ). Около 7 миллионов человек погибли от голода 1932-1933 годов. В общую цифру также включены лишённые избирательных прав, подвергшиеся депортации и репрессированные на основе разных указов.
За один только период 1937-1938 годов в Ленинграде и области было расстреляно 40 тысяч человек. Сейчас в Санкт-Петербурге проживает около 12 тысяч реабилитированных граждан, пострадавших от политических репрессий.