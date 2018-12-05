Пользователи Facebook не могут попасть в свои аккаунты. На сбой жалуются жители европейских стран

Трудности с доступом в социальную сеть Facebook испытывают пользователи вечером 5 декабря. По данным сервиса Downdetector, большая часть жалоб зафиксирована в Европе.

Половина пользователей не могут войти в свой аккаунт, ещё у 50% полностью не работает сайт Facebook.

О сбое в работе социальной сети сообщают жители России (в том числе петербуржцы), Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Эстонии и других европейских стран.

Напомним, в сентябре кибератака затронула около 30 млн пользователей Facebook. Инцидент расследует ФБР.