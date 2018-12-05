Новый пул квартир от компании «КВС»

ГК "КВС"

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.

С помощью эркера достаточно легко можно зонировать пространство комнаты, выделив в ней несколько самостоятельных участков. Благодаря эркеру в квартире увеличится полезная площадь, установленные большие окна отлично освещают интерьер комнаты, а солнечный свет ее нагревает. Помимо квартир с эркером, в новом корпусе микрорайона «Новое Сертолово» покупателей ждут большие кухни-гостиные и квартиры с европланировкой. Спешите стать счастливым обладателем квартиры в современном, обжитом микрорайоне «Новое Сертолово»!

Для тех, кто решил организовать свой бизнес, компания «КВС» предлагает клиентам коммерческие помещения, в том числе есть в наличии эргономичные планировки от 18 кв.м.

Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру или коммерческое помещение, определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)