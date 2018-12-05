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Общество
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06.12.2018 11:55
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Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.

Жителям Санкт-Петербурга представляется уникальная возможность познакомиться с главной фигурой «Модного приговора» и, возможно, даже почувствовать себя героем этой телевизионной передачи. Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды, обратит внимание на основные цвета, фасоны, must have* сезона и что носить моветон, даст персональные рекомендации по выбору шуб и аксессуаров из меха, ответит на вопросы по теме. Встреча обещает быть интересной и непринужденной. В программе – автограф-сессия и фотосессия.

Примечательно, что за день до встречи в гипермаркете «ЛЁД», 8 декабря, Александр Васильев отмечает юбилей. В свои 60 лет он ведет активную общественную деятельность: читает лекции в колледжах и университетах по истории моды и сценического дизайна, уделяет много времени мастер-классам. Поэтому для гипермаркета «ЛЁД» это особый гость, встречу с которым нельзя пропустить.

Ждем вас по адресу: Пулковское шоссе, д. 17, корп. 2, в 14:00, гипермаркет «О’кей», дополнительная информация по телефону 924 36 33. Вход свободный. 

*необходимая вещь

Справка:

Гипермаркет шуб «ЛЁД» — это первый магазин шуб в Санкт-Петербурге такого формата. В гипермаркете представлены меховые изделия собственной фабрики из меха норки, мутона, лисы, куницы, соболя, каракульчи.

ИП Уткина Н.С., ИНН 252502781060

 

 

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