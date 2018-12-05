Смольный ищет охранников для строящегося метро. За 6 месяцев безопасности власти готовы заплатить 90 млн рублей

Дирекция транспортного строительства проводит 3 конкурса: на кону охрана еще строящихся станций на оранжевой, коричневой и фиолетовой линиях метро. Общая сумма, которую городские власти готовы потратить на безопасность строящихся участков подземки, составляет более 90 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из технической документации, будущие подрядчики должны обеспечить пропускной режим на строительных площадках и досмотр всех посетителей. На коричневой линии, где планируется закончить строительство станций метро «Казаковская» и «Путиловская» к 2022 году, охрана нужна до 13 июня 2019 года. Сторожить строящиеся объекты на оранжевой линии, где к концу 2019 года должны открыться станции «Театральная» и «Больший проспект», необходимо до 14 июля 2019 года.

Тот же дедлайн установлен и для охраны трех станций по фиолетовой линии – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная». При этом 4 декабря власти сообщили, что три станции Фрунзенского радиуса должны открыться в мае 2019 года. Дирекция принимает заявки от потенциальных участников до 25 декабря 2018 года, а рассмотрит их после окончания приема.